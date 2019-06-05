Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, şüphesiz Avrupa'da son iki yıla damga vuran isimlerden biriydi.

2018'in Mayıs ayında Kiev Olimpiyat Stadı'nda Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Salah, henüz karşılaşmanın ilk bölümünde sakatlanmış ve gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti. Ancak Kiev'deki finali Real Madrid'e kaybeden Liverpool, 2019'un Mayıs'ında da Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmayı başardı.

Madrid'de oynanan 90 dakikanın ardından en büyük kupayı kaldırmayı başaran Muhammed Salah, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Kariyerim için çok fedakarlık yaptım. Bir köyden çıkıp Kahire'ye gitmek ve bu düzeyde başarılı olabilen Mısırlı bir oyuncu olmak benim için inanılmaz bir şey" ifadeleriyle kökenlerine dikkat çekmişti.

Ancak Liverpool formasıyla iki sezonda 70'den fazla gol atan Muhammed Salah'ın başarıları yeşil sahada attığı goller ve Mısır'ın bir köyünden çıkıp futbolun zirvesine tırmanmakla sınırlı değil.

ABD'de Stanford Üniversitesi tarafından yapılan "Ünlülerin etkisi önyargıyı azaltabilir mi? İslamofobik davranışlar ve yaklaşımlar üzerinde Muhammed Salah'ın etkisi" başlıklı çalışmaya göre, Salah'ın Liverpool'daki başarısı kulübün bulunduğu kent olan Merseyside'da İslamofobi ile bağlantılı nefret suçlarında ciddi bir azalmaya neden oldu.

TEK BAŞINA İSLAM ALGISINI DEĞİŞTİRDİ

Stanford Üniversitesi'nden dört akademisyenin yürüttüğü çalışmada 936 nefret suçunun, İngiliz futbol taraftarları tarafından paylaşılan 15 milyon tweetin incelendiği belirtilirken, ayrıca 8 bin 60 Liverpool taraftarıyla da bir anket çalışması yapıldı.

Hazırlanan raporda, "Merseyside kentindek nefret suçlarında yüzde 18.9'luk bir azalma yaşandı. Diğer suç çeşitlerinde ise böyle bir değişiklik gözlenmedi. Ayrıca Liverpool taraftarlarının Müslüman karşıtı tweetlerinin, diğer büyük İngiliz taraftarlarının paylaşımlarına kıyasla yarı yarıya azaldığını fark ettik.(Müslümanlarla ilgili tweetler yüzde 7.2'den yüzde 3.4'e düştü)" denildi.

Araştırmacılar ayrıca Salah'ın çizdiği makul, karizmatik aile adamı imajının ve kamu önünde inancıyla ilgili açık bir şekilde konuşmasının İslam'la ilgili algıları değiştirdiğini savundu.

Raporda, "Maçları, maç sonu röportajları, kulüp tarafından yayınlanan duygusal videoları ve Salah'ın sosyal medya hesaplarındaki içeriği izleyerek Salah'ın saha içi ve saha dışındaki hayatına yönelik zengin bilgi sahibi oldular. İzleyiciler, bir Müslüman'ın nasıl dua ettiğini belki de hayatlarında ilk kez Salah gol attığında gördüler" ifadelerine yer verildi.

"BİRKAÇ GOL DAHA ATARSA BEN DE MÜSLÜMAN OLACAĞIM"

İngiltere Premier Ligi'nde iki yıl üst üste gol kralı olan Muhammed Salah ve dindar kimliği aradan iki yıl boyunca Liverpool tribünlerinin de dilindeydi. Öyle ki İngiliz taraftarlar, attığı gollerden sonra secdeye yatan Mısırlı yıldız için 'Allah'ın hediyesi' ifadelerini kullanmış ve İngiliz grup Dodgy'nin 1996 yapımı parçası Good Enough'ı (Yeterince İyi) Salah için uyarlamıştı.

Salah'ın ismiyle başlayan tezahüratta, "Senin için yeterince iyiyse, benim için de yeterince iyi. Birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olup bir camide oturacağım, olmak istediğim yer orası" dizeleri yer almıştı.

Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ hareketler ve İslam karşıtlığından nasibini alan ülkelerin başında gelen İngiltere'de, hükümet raporları Müslümanların toplumdaki en dezavantajlı gruplardan biri olduğunu söylerken; ülkenin en büyük stadyumlarından birinde Salah adına söylenen tezahüratlar, yıldız futbolcunun ortaya koyduğu performans ve karakterin toplumun İslamofobiyle ilişkisini nasıl değiştirdiğini de ortaya koyuyor.