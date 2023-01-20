Tarihleri boyunca Budizm’den Mani dinine kadar birçok din ile temas halinde olan Türklerin, İslamiyet’e geçişleri gerek Türk tarihi gerekse de İslam tarihi açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Peki, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk hükümdarı kimdir? Avrupa’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? İşte, tüm detaylar…

İslamiyet’i Kabul Eden İlk Türk Devleti Hangisidir?

Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar Devleti’dir. 840 yılında Karluk, Yağma ve Çiğil gibi Türk boylarının bir araya gelmesiyle Doğu Türkistan’da kurulan Karahanlılar Devleti, 932 yılında İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir. Yöneticilerin ve yönetilen halkın Türk olduğu ilk Türk İslam devleti olma özelliği de taşıyan Karahanlılar Devleti’nde bu duruma bağlı olarak birçok değişim yaşanmıştır. İslamiyet’in kabulünden sonra yaşanan kültürel değişimler ise şunlardır