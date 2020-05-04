Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan isimlerden olan Mauricio Isla, ülkesi Arjantin'de paylaşılamıyor. Tecrüblei oyuncu için ülkenin iki dev ekibi River Plate ve Boca Juniors karşı karşıya geldi. Boca’nın girişiminden haberdar olan River'ın da oyuncuya teklif yaptığı ve iki ekibin kıyasıya bir mücadeleye giriştiği vurgulandı.

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