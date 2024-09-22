İŞKUR tarafından gerçekleştirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar başta olmak üzere birçok devlet kurumuna yapılacak alımların sonuçları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 81 ilde kura yöntemi ile belirlenecek olan işe alımlar için başvuru yapanlar, birçok ilde kuraların çekilmesiyle sonuçlar araştırılmaya başlandı. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYP Temizlik görevlisi kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?