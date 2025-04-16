Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak? İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne kadar?

        İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak? İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne kadar?

        Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı uygulamaya alındı. Ön lisans ve lisans öğrencileri başvurularını tamamlayarak programa dahil olmaya başladı. Peki İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne kadar ve ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mart ayından itibaren İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrenciler maaşların yatacağı tarihi araştırıyor. İŞKUR Gençlik Programı maaşlarının ödenebilmesi için katılımcıların çalıştıkları döneme ait belgelerin, üniversite tarafından eksiksiz şekilde hazırlanıp ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekiyor.

        • 2

          İŞKUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

          İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencileri, Mart ayı ödemelerini Nisan ayı ortasına kadar almayı bekliyor. Ancak, maaş ödemelerinin yapılabilmesi için öğrencilerin bağlı olduğu üniversitenin, gerekli belgeleri zamanında İŞKUR’a iletmesi gerekiyor. Belgeler tamamlandıktan sonra İŞKUR tarafından yapılan kontrollerin ardından maaşlar öğrencilere yatırılacak.

        • 3

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ NE KADAR?

          İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrencilere günlük 1.083 TL cep harçlığı ödeniyor. Haftada 1 gün katılım sağlayan öğrenciler, ayda toplam 4.332 TL ödeme alacak. Haftada 2 gün çalışacak olanlar 8.664 TL, 3 gün çalışacak olanlar ise 12.996 TL maaş alacaklar.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Habertürk Anasayfa