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İSKİ UYARDI! İstanbul'da 5 saat su kesintisi! İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mart 2022 Salı günü yani bugün 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi duyurularını araştırıyor. İşte 8 Mart İSKİ İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

08.03.2022 - 10:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 8 Mart Salı günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, tarafından paylaşılan güncel duyuruya göre yarın 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle su kesintisi meydana gelecek.  İşte İSKİ tarafından açıklanan su kesintisi duyuruları

  • BU İLÇELERE DİKKAT: İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 5 SAAT SU KESİNTİSİ

    İSKİ resmi internet sitesi aracılığı ile yayınladığı duyuruda "Kağıthane Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle; 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." ifadelerine yer verdi.

  • 8 MART SALI İSTANBUL'DA 5 SAAT SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

    Kağıthane İlçesi: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe Mahalleleri.

    Eyüpsultan İlçesi:  Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa Mahalleleri.

    Beyoğlu İlçesi: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar Mahalleleri.

    Beşiktaş İlçesi: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

    Şişli İlçesi: 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa Mahalleleri.

  • 8 MART İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

    Arıza Kesinti
    İlçe : Tuzla
    Etkilenen Mahalleler : Cami Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:48
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Çatalca
    Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:34
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     

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