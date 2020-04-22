Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 22 Nisan Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 22 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 22 NİSAN 2020

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-22 08:34:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.