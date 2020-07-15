Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 15 Temmuz Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Silivri ilçesinde 15 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 15 TEMMUZ 2020

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.07.2020 20:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.07.2020 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.