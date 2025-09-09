İSKİ baraj doluluk oranı 9 Eylül 2025: Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi belli oldu. Yaz mevsiminde yağışların azlığı sebebiyle barajlardaki doluluk oranı epey düştü. İSKİ tarafından paylaşılan en son rakamlara göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması yüzde 37.26 olarak ölçüldü. Peki, 9 Eylül 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranı verileri açıklandı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının tamamının yüzdelik doluluk oranı belli oldu. İşte, 9 Eylül baraj doluluk oranı
İSKİ AÇIKLADI: 9 EYLÜL 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM
İSKİ tarafından paylaşılan en son rakamlara göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması yüzde 36,94 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
9 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli Barajı: %31,51
Darlık Barajı: %50,36
Elmalı Barajı: %57,92
Terkos Barajı: %42,78
Alibey Barajı: %22,49
Büyükçekmece Barajı: %39,46
Sazlıdere Barajı: %36,49
Istrancalar Barajı: %21,54
Kazandere Barajı: %14,18
Pabuçdere Barajı: %27,47
