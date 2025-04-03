İSKİ baraj doluluk oranı 3 Nisan 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Genel olarak yüzde 70 seviyesinin üzerine çıkan barajlardaki son durum merak ediliyor. 2 Nisan tarihli İSKİ baraj doluluk oranı % 80,22 olarak açıklandı. Peki, 3 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. Bu yıl 21 Şubat'ta yüzde 70,05 seviyesinde olan barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,15'e yükseldi. Peki 3 Nisan 2025 bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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3 NİSAN 2025 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 80.38 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı doluluk oranı % 93,88
Terkos barajı doluluk oranı % 80,08
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Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,28
Darlık barajı doluluk oranı % 78,42
Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,36
Pabuçdere barajı doluluk oranı % 84,98
Alibey barajı doluluk oranı % 64,13
Kazandere barajı doluluk oranı % 85,07
Elmalı barajı doluluk oranı % 94,12
Istrancalar barajı doluluk oranı ise % 38,53 olarak paylaşıldı.
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