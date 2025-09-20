Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 20 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı duyuruldu. İSKİ tarafından güncel baraj doluluk seviyesi duyurulurken yağışların azlığı sebebiyle bu oran düşüş yaşıyor. Peki, 20 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 20.09.2025 - 10:19 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:19
          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini duyurdu. Mega kentte mevsimin de yağışsız geçmesiyle her gün düşmeye devam eden baraj doluluk oranları alarm vermeye başladı. İşte, barajlardaki son durum

          20 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          20 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 32.69 oldu.

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli Barajı: %25.38

          Darlık Barajı: %46.3

          Elmalı Barajı: %54.22

          Terkos Barajı: %38,89

          Alibey Barajı: %19.54

          Büyükçekmece Barajı: %35,89

          Istrancalar Barajı: %19.72

          Kazandere Barajı: %5,58

          Pabuçdere Barajı: %21,89

