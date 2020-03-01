Batıda güneş doğuda kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı