Işılay Saygın kimdir?

Işılay Saygın, 4 Nisan 1947 tarihinde İzmir Buca'da doğdu. 1970 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Işılay Saygın, 1971-1972 yıllarında Buca Belediyesin'de İmar Müdürü olarak göreve başladı.
1973-80 iki dönem Buca Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Buca Belediye Başkanlığı görevini yaparken, 12 Eylül Askeri Darbesi ile görevden ayrıldı. 2 yıl serbest mimar olarak görev yaptı.
1983, 1987, 1991, 1995, 1999 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği süresince, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk kadın Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı (1987-1991) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliği (1991-1995) görevlerinde bulundu.
51 ve 52. Türkiye Hükûmeti'nde Devlet Bakanı ve İlk Kadın Çevre Bakanı, 53. Türkiye Hükûmeti'nde İlk Kadın Turizm Bakanı, 54. ve 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde ise Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyetinin başkanıydı.
1998 yılında Ayşe Arman'a verdiği bir demeçte ‘‘52 yaşındayım ve hala bakireyim’’ sözlerini ‘Olacak O Kadar’ programında ‘Deliksiz süzgeç’ benzetmesiyle kullanan Levent Kırca'ya dava açtı. Ve RTÜK'e yaptığı şikayetle Kanal D'yi 1 günlüğüne kapatmış, Kırca da açlık grevi yapmıştı. 2000 yılında Kırca'ya Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 6 milyar lira manevi, 118 milyon lira maddi tazminat ödemeye mahkûm edildi.
Işılay Saygın, Türkiye’de kadın hakları, kadının toplumdaki yeri ve aile yaşantısının iyileştirilmesine dair çalışmaları ile adından söz ettirmiştir. Kadına dair birçok sosyal projeye katkı sağlamış ve ilgili kanun maddelerinin oluşturulup yasa haline getirilmelerinde katkı sağlamıştır. Dahil olup yasalaşmasında katkı sağladığı birçok kanun güncelliğini ve geçerliliğini sürdürmektedir.
Işılay Saygın; 4 Temmuz 2019'da, akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlıktan dolayı İzmir'de hastaneye kaldırıldı, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındı. 27 Temmuz 2019'da tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.
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