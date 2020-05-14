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İshal neden olur? İshalin belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Sıvı dışkılama olarak ortaya çıkan ve gün içerisinde en az 3 kere tekrar etmesi halinde teşhis edilen ishal, bir enfeksiyon hastalığıdır. Peki ishal neden olur? Belirtileri ve tedavisi nasıldır?

14.05.2020 - 08:10 | Güncelleme: ABONE OL
İshal neden olur?

İshal; sıvı dışkılama olarak ortaya çıkan ve gün içerisinde en az 3 kere bu durumun görülmesi halinde teşhis edilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Günde13-14 litre su kaybına yol açabilen ishal durumunda, kaybedilen suyun yerine konması gerekir. O nedenle bol sıvı ve su alımı sağlanması çok önemlidir. İshal 5 yaş altı çocuklarda ölüm nedenleri arasında ilk sıralamada ortaya çıkmaktadır.

İshalin belirtileri nelerdir?

  • Aşırı sıvı dışkılama,
  • Susuzluk,
  • Bulantı ve kusma,
  • Halsizlik,
  • Ateş yükselmesi,
  • Fazla dışkılama durumu
  • Sürekli sık dışkılama isteği ve tutamama
  • Karın bölgesinde ağrı ve gaz olması

İshalde az su kaybı bile vücudun %4’lük su kaybını ortaya çıkarır. Fazla su kaybı halinde 10’luk su kaybı oluşur.

İshalin nedenleri nelerdir?

  • 5 yaş altında Coronavirusler ishal oluşumuna neden olmaktadır.
  • C vitamini ve magnezyum fazla alınması ile
  • Kalın bağırsakta su emmesi hali
  • Kalın bağırsakta oluşan hasarlar
  • Viral enfeksiyonlar
  • Bakteriyel toksinler
  • Crohn hastalığı
  • Botulizm
  • Kolera,
  • Dizanteri

İshal Tedavisi

İshalin tedavisi için sık sık az oranda yavaş yemek yemek gereklidir. Özellikle sıvı gıdalar ve su fazla tüketilmelidir. Çocuklarda su kaybı nedeniyle serum takviye yapılabilmektedir. Tuz ve şeker çözeltisi su kaybı için verilmektedir. Bakteri nedeni ile ortaya çıkan ishal için antibiyotik tedavisi uygulanabilmektedir. Ancak nadir olarak bu tedavi uygulanmaktadır. Lifli gıdaların alınması, yağlı gıdalar, süt ve süt ürünleri, lifli sebze ve meyveler, asitli içecekler, hazır meyve suları,sakıncalıdır. Çinko takviyesi yapılmalıdır. Hijyenik ortamlar oluşması sağlanmalıdır.

Muz, pirinç lapası, patates haşlaması, elma püresi, prebiyotik yoğurt ve yağsız çorbalar tüketilebilecek gıdalar arasındadır. Düzenli su alımı veperhiz içerikli beslenme ile ishal tedavisi sağlanabilmektedir.

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