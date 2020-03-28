Tuncay Beytullah Bulut idaresindeki 27 R 6848 plakalı işçi minibüsü, 4. Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de Bayram Gümüşalan yönetimindeki 34 SLU 289 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüje devrilerek duran minibüste bulunan 6 işçi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.