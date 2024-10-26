İş Sanat’tan Cumhuriyet Bayramı'na özel Çocuk Atölyeleri

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul

ŞEHİRDE KUTLAMA VAR

29 Ekim Salı, 14.00

Yaş grubu: 6-9 yaş

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan Fikret Mualla, Fahir Aksoy gibi sanatçıların şehir hayatını konu alan resimlerinin çocuklarla birlikte inceleneceği bu atölyede, mukavva şablonlara şekil vererek, katlayarak, boyayarak, yaşadığı mahallede kendi hayal ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecek. Atölyenin sonunda çocukların ürettiği tüm mahalleler bir araya gelecek; şehirde kocaman ve rengarenk bir bayram kutlamasına dönüşecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”de yer alan birbirinden farklı lezzetlerin sunulduğu pazar yeri, manav, fırın, dükkân ve sokak satıcılarını konu alan eserlerin incelenmesiyle başlanacak bu atölyede çocuklarla dünden bugüne değişen ve yıllara meydan okuyan İstanbul sokak lezzetleri ve sesleri üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklar, inceledikleri bir resimden ilham alarak bir sokak lezzeti seçecek ve bu lezzet için farklı dokularda malzemeler kullanarak kendi mini üç boyutlu seyyar tezgahını tasarlayacak.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

CUMHURİYET POSTASI

27 Ekim Pazar, 13.00

Yaş grubu: 8-10 yaş

Bu atölyede çocuklar Cumhuriyet’in ilanı sonrası ülkemizin gelişimi için atılan adımları bir eğitmen eşliğinde inceleyecek ve o dönemin pullarının replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını tasarlayacak.