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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İş Sanat’tan çocuklar için yaratıcı ve eğlenceli yaz atölyeleri

        İş Sanat’tan çocuklar için yaratıcı ve eğlenceli yaz atölyeleri

        İş Sanat, çocuklar için yaz boyunca gerçekleşecek birbirinden renkli ücretsiz atölyeler hazırladı. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde düzenlenecek atölyelerde farklı yaş gruplarından minik sanatseverler müzenin güncel sergilerini gezecek, İstanbul'un çiçekleri ve tekneleriyle tanışacak, koleksiyondaki eserler ve sanatçılarından ilham alarak kendi tasarımlarını ortaya koyabilecek.

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        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:56
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        İş Sanat'tan çocuklar için yaz atölyeleri
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        ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NDAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

        2-9-16-23 Temmuz Salı, 11.00 & 15.00

        6-13-20-27 Temmuz Cumartesi, 13.00

        Yaş grubu: 9-12 yaş

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen heykelleri inceleyecek olan çocuklar, sanatçıları tanıyacak ve kullandıkları teknikler hakkında fikir sahibi olacaklar. Sergi turunun ardından çocuklar, heykeltıraş Zühtü Müridoğlu’ndan ilham alarak çeşitli malzemeler kullanarak kendi heykel çalışmalarını üretecekler.

        GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİR

        3-10-17-24 Temmuz Çarşamba, 11.00 & 15.00

        Yaş grubu: 7-12 yaş

        Çocuklar bu atölyede resimlerin arka planına odaklanarak sanatçıların resimlerinde yarattıkları mekânları keşfedecek. Ziya Keseroğlu’nun “Enteriyör” isimli eserinden İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın”ına; Eşref Üren’in iç mekân resimlerinden Osman Hamdi Bey’in kendine özgü tekniklerle oluşturduğu eşsiz tablolarına, pek çok eserdeki mekânlar detaylıca incelenecek. Sergi turunun ardından çocuklar hayallerindeki mekânları tasvir ederek Osman Hamdi Bey’i kendi resimlerine davet edecek.

        MAVİ DÜŞLER

        4 Temmuz Perşembe, 11.00

        Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Deniz manzaraları her birimizi bambaşka dünyalara taşır; ister okyanusun doğal güzelliğini hissediyor ister denizcilik geleneklerini keşfediyor olalım… İsmail Hakkı Bahriyeli, Cevat Erkul, Ali Halil Sezai, Şeref Akdik gibi sanatçıların Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yer alan eserlerinin incelendiği bir sergi turu ile başlayacak bu atölyede çocuklar mavi düşlere doğru bir yolculuğa çıkacaklar. Atölyenin üretim aşamasında ise kendilerine eşlik eden yetişkinlerle birlikte, ahşap, deniz kabuğu, yosunlar, taşlar, ağ ve halat gibi farklı malzemeleri ve boyaları kullanarak asamblaj tekniğiyle deniz temalı kapı süslerini yapacaklar.

        KARTPOSTALLARDA SAKLI İSTANBUL HATIRALARI

        5-12-19-26 Temmuz Cuma, 11.00 & 15.00

        Yaş grubu: 7-12 yaş

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”nde önce keyifli bir İstanbul turuna çıkacak olan çocuklar, İstanbul’un simge yapılarını tanıyacak ve şehre özgü pek çok unsuru keşfedecek. Çocuklar bu sergiden ilhamla İstanbul anılarını kartpostallara işleyerek sevdikleri birine göndermek üzere kendi kartpostallarını tasarlayacak.

        BİR BUKET SANAT

        7 Temmuz Pazar, 13.00

        Yaş grubu: 6-9 yaş

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisinde, “İstanbul’un Çiçekleri” başlığı altında sergilenen eserleri çocuklarla birlikte inceleyecek ve çiçeklerin geçmişten günümüze içerdikleri zengin sembolizmin, sundukları muhteşem renk paletlerinin ve değişen doğalarının birçok sanatçıya nasıl ilham kaynağı olduğu üzerine sohbet edeceğiz. Atölyenin üretim aşamasında ise çiçekler bu defa çocuklara ilham verecek. Çocuklar kendilerine verilen farklı geometrik parçaları diledikleri gibi birleştirecek, renklendirecek ve kendi yaratıcı çiçek aranjmanlarını tasarlayacak.

        OYNA, FARK ET, KEŞFET!

        11 Temmuz Perşembe, 11.00

        Yaş grubu: 2-4 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Bu atölye, 2-4 yaş arası çocukların duyularını harekete geçirerek, fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimleri için müzede alan açıyor. Minikler sanatı oyun ile keşfediyor. Tanışma çemberi ile başlayan programın ilk aşamasında, çocuklar kendilerine eşlik edecek yetişkinlerle birlikte önce Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin güncel sergilerinde yer alan seçili eserleri duyusal oyunlarla keşfedecek. Ardından atölye alanında, çocukların merakını ve keşif isteğini teşvik edecek sanat çalışmalar gerçekleştirilecek.

        BOĞAZ’DA TEKNE TURU

        14 Temmuz Pazar, 13.00

        Yaş grubu: 7-12 yaş

        Yürürken, konuşurken, hatta uyurken enerjiye ihtiyaç duyarız. Bizi harekete geçiren enerjiyi gıdalardan sağlarız. Peki ya bir arabayı, uçağı ya da bir tekneyi harekete geçiren nedir? Bilim ile sanatı bir araya getiren bu eğlenceli atölyede, “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergide yer alan “İstanbul’un Tekneleri” bölümündeki seçili eserler üzerinden İstanbul’da kullanılan ve dünden bugüne değişen deniz araçları üzerine sohbet edeceğiz. Ardından çocuklar, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirirken bir motorun nasıl çalıştığını öğrenecekler. Bu atölyede elektrik, enerji ve hareket kavramlarını basit deneylerle anlamaya çalışacak, elektrik motorlarıyla eserlerdeki tekneleri harekete geçirecekler.

        BENİM KUMBARAM

        25 Temmuz Perşembe, 11.00 & 15.00

        Yaş grubu: 6-9 yaş

        Bu atölyede, Edip Hakkı Köseoğlu’nun Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen “Kumbaralı Çocuk” eserinden yola çıkarak, çocukların tasarruf alışkanlığı kazanması amacıyla 1928 yılında dağıtılmaya başlanan İş Bankası’nın ikonik kumbarasını konuşacağız. Tasarruf, birikim, emek, zaman, sabır gibi kavramlara odaklanan atölyede çocuklar, müzede sergilenen eserlerden ilhamla kendi kumbaralarını tasarlayacaklar.

        RHM Atölyeleri Temmuz 2024 Takvimi

        • 2 Temmuz Salı 11.00 & 15.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi
        • 3 Temmuz Çarşamba 11.00 & 15.00: Geçmişten Gelen Misafir
        • 4 Temmuz Perşembe 11.00: Mavi Düşler
        • 5 Temmuz Cuma 11.00 & 15.00: Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları
        • 6 Temmuz Cumartesi 13.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi
        • 7 Temmuz Pazar 13.00: Bir Buket Sanat
        • 9 Temmuz Salı 11.00 & 15.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi
        • 10 Temmuz Çarşamba 11.00 & 15.00: Geçmişten Gelen Misafir
        • 11 Temmuz Perşembe 11.00: Oyna, Fark Et, Keşfet!
        • 12 Temmuz Cuma 11.00 & 15.00: Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları
        • 13 Temmuz Cumartesi 13.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi
        • 14 Temmuz Pazar 13.00: Boğaz’da Tekne Turu
        • 16 Temmuz Salı 11.00 & 15.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi
        • 17 Temmuz Çarşamba 11.00 & 15.00: Geçmişten Gelen Misafir
        • 19 Temmuz Cuma 11.00 & 15.00: Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları
        • 20 Temmuz Cumartesi 13.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi
        • 23 Temmuz Salı 11.00 & 15.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi
        • 24 Temmuz Çarşamba 11.00 & 15.00: Geçmişten Gelen Misafir
        • 25 Temmuz Perşembe 11.00 & 15.00: Benim Kumbaram
        • 26 Temmuz Cuma 11.00 & 15.00: Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları
        • 27 Temmuz Cumartesi 13.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi

        Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan müzedeki atölyeler hakkında bilgi almak ve ücretsiz kayıt yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Ziyaret Saatleri:

        Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 10.00-19.00

        Cumartesi, Pazar 12.00-19.00

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        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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