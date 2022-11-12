İş Sanat tarafından İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ara tatile özel farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik, birbirinden renkli ve eğitici atölyeler düzenleniyor.
İş Sanat tarafından 12–20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen atölyelerde, eğitmenler eşliğinde müze gezisine başlayan çocuklar, ardından kendi paralarını, madalyalarını, tanıtım afişlerini, vitraylarını tasarlayabildikleri, edindikleri eğitici bilgileri resim çizerek pekiştirdikleri, etkileşimli masal okuyabildikleri, kendi kısa filmlerini oluşturabildikleri birbirinden farklı atölyeler ile eğlenceli vakit geçiriyorlar.
İstanbul’un merkezinde Türkiye İş Bankası Müzesi’nde eğlenceli atölyeler
İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Sakar Cadı Vini”, “Mutluluk Atölyesi”, “Dünyanın Parası”, “Yaratıcı Drama ile Okuma”, “Müze Hatıram”, “Kartımı Tasarlıyorum”, “İşim Birikim”, “Stop Motion Atölyesi” ve “Eskiden Yeniye” başlıklı eğlenceli ve öğretici atölyeler düzenleniyor.
Ankara’nın tarihi binası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yaratıcılığınızı konuşturun
Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de “Otoportremi Tasarlıyorum”, “Müzede Masal: Karun’un Hazineleri, “Ajans İş Başında”, “Müze Hatıram”, “Şaşkın Lili Müzede Etkileşimli Okuma”, “Mutluluk Atölyesi”, “Sakar Cadı Vini”, “Dünyanın Parası”, “Vitray Atölyesi”, “İşim Birikim”, “Stop Motion Atölyesi” ile öğrencileri misafir ediyor.
Ankara’da gerçekleşecek atölyeler ile ilgili atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir, 0312 222 70 66 telefon numarasından bilgi alınabilir.
Atölyeler hakkında detaylı bilgiye www.issanat.com.tr adresinden ulaşılabilir. Müzeler Pazartesi günü dışında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık.
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İş Sanat'tan ara tatil atölyeleri/is-sanat-tan-ara-tatil-atolyeleri-3537906
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