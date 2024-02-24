İş Sanat'ta 'Yeşilada’da 70 Yıl' sergisi

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İş Sanat, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserinin dinleyicilerine özel “Yeşilada’da 70 Yıl” sergisini hayata geçiriyor. Sergiyi 4 – 6 Mart tarihleri arasında İş Kuleleri Salonu’nun fuaye alanında ücretsiz ziyaret etmek mümkün.

Adadaki Türklerin milli bir bankaya olan ihtiyacı ile adadaki ilk şubesini 1955 yılında hizmete sunan Türkiye İş Bankası’nın 70 yıllık hikâyesine dair belgeler barındıran sergide, 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuran subaylar tarafından kullanılan haritanın bir replikası, 1974 Barış Harekâtı’ndan önce Banka tarafından çektirilmiş tanıtım filmleri ve fotoğraflar bulunuyor.

5 Mart Salı akşamı İş Kuleleri Salonunda gerçekleştirilecek konserde ünlü piyanist Rüya Taner solist olarak yer alacak. Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin repertuvarında Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu ile Wolfgang Amadeus Mozart ve Felix Mendelssohn’un eserleri yer alıyor.

Konser biletleri, Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Hakkında:

21 Nisan 2014 tarihinde kurulan Orkestra, şef Ali Hoca, orkestra koordinatörü Mustafa Kofalı ve konzertmeister Nihat Ağdaç ile 2015 yılında çalışmalarına başladı. Kurulduğu günden itibaren klasik müziğin önemli isimleriyle sahne alan orkestra İdil Biret, Gülsin Onay, Fazıl Say, Alexander Markov, Emre Elivar, Soyong Yoon, Knut Weber, Krzystof Meisinger gibi isimlerle konserler verdi. Antoni Pirolli, Josef Suilen, Stanley Dodds’un da aralarında bulunduğu orkestra şeflerinin batonu altında başarılı konserlere imza atan orkestra çağdaş, çok sesli ve evrensel müzik kültürünü geliştirmeyi amaçlarken, ülkenin müziğini uluslararası sahnelerde tanıtmaya devam ediyor.