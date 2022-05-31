İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde, 3 Haziran'da, Yeni Türkü Türkiye İş Bankası’nın Ankara Söğütözü’ndeki Teknoloji ve Operasyon Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri izleyicilerin yoğun talebi nedeniyle Ankara ve İzmir’e taşınıyor. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan konserlerde, 3 Haziran’da Türkiye İş Bankası’nın Ankara Söğütözü’ndeki Teknoloji ve Operasyon Merkezi’nin (ATOM binası) servis alanında Yeni Türkü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ücretsiz gerçekleşecek konserde Yeni Türkü, sevilen şarkılarını Ankaralı sevenleri için söyleyecek. 3 Haziran Cuma saat 18.00’de DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 18.30’da konserle devam edecek.

Hey! Douglas

17 Haziran’daki “Cuma İş Çıkışı”nda ise İzmir Kültürpark’ta 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas sahne alacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek.