İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar'ı

İş Sanat’ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserleri, müzik dünyasının gelecekteki solistlerine sahne olmayı sürdürüyor. İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen konserde, genç müzisyenlerimiz Nisan Aysever (çello) ve Deniz Acar (fagot) yer aldı.Çellist Nisan Aysever, konser programında, Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven ve Gaspar Cassadó’nun eserlerine yer verecek. Fagot sanatçısı Deniz Acar ise Georg Philipp Telemann, Louis Spohr, Eugène Bozza ve Alexandre Tansman’ın eserlerini yorumladı.

REKLAM advertisement1

NİSAN AYSEVER, çello

REKLAM

.png

2007 yılında doğan Nisan Aysever, 2019 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda Dilbağ Tokay’ın viyolonsel sınıfına kabul edilerek müzik eğitimine başladı. Genç sanatçı, 2021 yılında Global Müzik Yarışması ve 12. Dünya Açık Çevrimiçi Müzik Yarışması’nda birincilik ödüllerini kazandı. Ayrıca, JSFest Uluslararası Müzik Yarışması ve Clara Schumann Uluslararası Müzik Yarışması’nda üçüncülük elde etti.

2024 yılında İtalya’da düzenlenen 34th Young Musician International Competition ‘Citta di Barletta’nda “Premio Assoluto” (birincilik) ödülüne layık görülen Aysever, 13. Uluslararası Pera Müzik Festivali’nin Genç Solistler Serisi kapsamında resital verdi. Aysever, eğitimine MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı’nda 12. sınıf öğrencisi olarak devam ediyor.

REKLAM DENİZ ACAR, fagot .png 2008 yılında doğan Deniz Acar, 2020 yılında İngiltere’de düzenlenen Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması’nda ikincilik, 2024 yılında Sırbistan’da düzenlenen Davorin Jenko Uluslararası Müzik Yarışması’nda ise birincilik ödülünü kazandı. Medici Uluslararası Müzik Yarışması’nda da üçüncülük ödülüne layık görülen Acar, Sophie Dervaux ve Hanna Yu gibi dünyaca ünlü sanatçıların ustalık sınıflarına katıldı. Genç sanatçı eğitimine, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Lisesi’nde devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen Parlayan Yıldızlar konserini izlemek isteyen sanatseverler, Biletix üzerinden rezervasyon yapabilirler.