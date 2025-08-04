İş Sanat'ın çocuk atölyelerinde Ağustos'ta kutlama var

TÜRKİYE İŞ BANKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ, BEYOĞLU-İSTANBUL / ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ

GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİR

REKLAM advertisement1

5 Ağustos Salı, 14.00

Yaş grubu: 8-12 yaş

Çocuklar bu atölyede sanatçı ve müzeci Osman Hamdi Bey’i tanıyacak, tablolarındaki mekanları ve karakterleri keşfedecek. Osman Hamdi Bey’in kendine özgü tekniklerle oluşturduğu eşsiz eserlerden ilham alacak; sergi turunun ardından hayallerindeki mekânları tasvir ederek Osman Hamdi Bey’i kendi resimlerine davet edecekler.

FÜREYA KORAL’DAN İLHAMLA MOZAİK ATÖLYESİ

7 Ağustos Perşembe, 14.00

Yaş grubu: 8-12 yaş

Seramik sanatçısı Füreya Koral’ın doğayla kurduğu duygu ve hayal dolu bağdan ilham alan bu atölyede çocuklar mozaik sanatının estetik dünyasına adım atacak. Doğadaki şekilleri, renkleri ve desenleri gözlemleyerek farklı teknikler ve renkli materyallerle doğanın güzelliklerini kendi yaratıcı bakış açılarıyla ifade edecekler.

RENKLİ ŞEHİR HARİTALARI

9 Ağustos Cumartesi, 15.00 Yaş grubu: 8-12 yaş Hayal gücünün şehir planlaması ile buluştuğu bu atölyede çocuklar kendi hayal dünyalarındaki şehirleri tasarlayarak eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşayacaklar. Minik sanatseverler önce şehirlerin temel bileşenlerini keşfedecek, ardından kendi özgün şehirlerini planlayarak resmetme fırsatı yakalayacaklar. ÇİÇEKLERİN HİKÂYESİ: SANATLA ANLAT 12 Ağustos Salı, 14.00 Yaş grubu: 6-9 yaş (bir yetişkin eşliğinde) İbrahim Çallı’nın fırçasından dökülen rengârenk çiçeklerle başlayacak atölye çocukları doğanın ve sanatın diliyle tanıştıracak. Sanatçının resimlerinde çiçeklerin nasıl konumlandığını ve renkleriyle neler anlattığını inceleyecek olan çocuklar “floriografi” kavramını ve tarih boyunca çiçeklere atfedilen sembolik anlamları öğrenecekler. Ardından renkli kâğıtlarla kendi duygu ya da düşüncelerini temsil eden üç boyutlu bir çiçek heykelciği üretecekler. HAYVANLAR ÂLEMİ’NDEN İLHAMLA KİNETİK HEYKELLER 14 Ağustos Perşembe, 14.00 Yaş grubu: 7-11 yaş Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin dördüncü katındaki “Hayvanlar Âlemi” odasında bir sergi turuyla başlayacak atölyede, çocuklar tablolarda yer alan hayvan figürlerini ve hayvan heykellerini inceleyecek. Hayvanların haklarının nasıl korunabileceği üzerine bir sohbetin ardından çocuklar ip, karton, ahşap gibi farklı malzemeler kullanarak kinetik enerji ile kanatlarını çırpan bir kuş heykeli üretecekler.

AYNA AYNA SÖYLE BANA 16 Ağustos Cumartesi, 15.00 Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Türk Resmini İzlemek” isimli kalıcı sergisinde yer alan Elif Naci, Burhan Doğançay ve Bedri Baykam’ın soyut resimleri incelemekle başlayacak bu atölyede çocuklar nesneler ve figürlerin biçimlerini göz ardı ederek soyut sanatın derinliklerini keşfedecekler. Atölyenin üretim aşamasında ise soyut resim tekniklerini öğrenip renkler, çizgiler, noktalar, desenler ve fırça darbelerini özgürce uygulayacaklar; Bedri Baykam’ın eserinden ilhamla minik aynalar yerleştirerek kompozisyonlarını tamamlayacaklar. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NDAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ 19 Ağustos Salı, 14.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Türk Resmini İzlemek” isimli kalıcı sergisindeki heykelleri detaylıca inceleyerek atölyeye başlayacak olan çocuklar, sanatçıları tanıyacak ve kullandıkları teknikler hakkında bilgi edinecekler. Sergi turunun ardından çocuklar, heykeltıraş Zühtü Müridoğlu’nun eserinden ilham alarak alüminyum folyolar ve tellerle kendi heykellerini üretecekler.

YARATICI PORTRE ATÖLYESİ 21 Ağustos Perşembe, 14.00 Yaş grubu: 8-12 yaş Yaratıcılığı teşvik eden bu atölyede çocuklar her yüzün kendi hikâyesini anlattığı portre eserleri inceleyecekler. Temel portre tekniklerinden yola çıkarak renkler, dokular ve çizgilerle duygularını ve kişiliklerini yansıtan eserler yaratacaklar. Yüz hatlarını şekillendirirken sadece görsel bir temsili değil, aynı zamanda içsel dünyalarını da ortaya koyacaklar. BENİM KUMBARAM 26 Ağustos Salı, 14.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Cumhuriyetimizin ilk milli bankası Türkiye İş Bankası’nın 101. kuruluş yıldönümünde Edip Hakkı Köseoğlu’nun “Kumbaralı Çocuk” eserine odaklanacak olan çocuklar, tasarruf ve birikim kavramlarını keşfedecek. Resimdeki kumbaranın, birikim ve geleceğe yönelik planlamanın simgesi olarak nasıl kullanıldığını tartışacak, tasarruf alışkanlıklarının hayatlarındaki yerini anlayacaklar. Ardından kendi kumbaralarını tasarlayarak yaratıcı süreçlerini geliştirirken, tasarrufun sorumluluk ve planlama gerektiren bir süreç olduğunu öğrenecekler. KARTPOSTAL ATÖLYESİ: ZAFERİN RENKLERİ

30 Ağustos Cumartesi, 16.00 Yaş grubu: 7-11 yaş “Kartpostal Atölyesi: Zaferin Renkleri” atölyesinde çocuklar Milli Mücadele ruhunu tasarlayacakları kartpostallar ile yeniden canlandırılacaklar. Müzenin “Türk Resmini İzlemek” sergisindeki eserlerden ve Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferden ilham alan bu atölyede sanat, duygular, tarih ve yaratıcılık bir araya gelecek. TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ, EMİNÖNÜ-İSTANBUL / ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ RENGARENK TAÇLAR 9 Ağustos Cumartesi, 11.00 / 20 Ağustos Çarşamba, 14.00 / 28 Ağustos Perşembe, 12.00 Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Ailelerinin eşliğinde müzenin kalıcı sergisi “İş’in 100 Yılı”nda bir zaman yolculuğuna çıkacak olan minikler, kuruluşundan bugüne Banka’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecekler. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar. MÜZE HATIRAM 10 Ağustos Pazar, 11.00 / 22 Ağustos Cuma, 14.00 / 29 Ağustos Cuma, 12.00 Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

İŞTE BÜTÇEM 14 Ağustos Perşembe, 14.30 / 16 Ağustos Cumartesi, 11.00 20 Ağustos Çarşamba, 11.00 / 28 Ağustos Perşembe, 14.30 Yaş grubu: 8-12 yaş Çocuklara finansal okuryazarlık becerisi kazandırmayı hedefleyen bu atölyede katılımcılar, gelirleriyle harcamalarını dengeleyerek tasarruf yapmayı öğrenecekler. Tasarruf, birikim, bütçe yapmanın ve kaynakları doğru yönetmenin önemi gibi ekonominin temel prensiplerini pekiştirecekler. DÜNYANIN PARASI 17 Ağustos Pazar, 11.00 / 29 Ağustos Cuma, 14.30 Yaş grubu: 8-12 yaş Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar. İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ, ULUS-ANKARA / ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ

TASARRUF KUTUM 16 Ağustos Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 7-9 yaş Bir eğitmen eşliğindeki müze gezisiyle başlayacak atölyede çocuklar tasarruf kavramını öğrenecek ve tarihte bir yolculuğa çıkacaklar. Geçmişten bugüne kumbara örneklerini inceleyen çocuklar kendi kumbaralarını tasarlayacaklar. MİNİK ORMAN: TOHUMDAN ORMANA YOLCULUK 17 Ağustos Pazar, 13.00 / 24 Ağustos Pazar, 13.00 Yaş grubu: 7-9 yaş İş Bankası’nın ülkemizdeki ormanların korunmasına yönelik çalışmaları hakkında bilgi edinecek olan çocuklar, farklı ağaç türlerini inceleyecekler. Bir tohumun büyüme ve ormana dönüşme serüvenini dinleyecek, ardından da ebeveynleriyle kendi tohumlarını ekecekler. MÜZE HATIRAM 23 Ağustos Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde) İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

RENGARENK VİTRAYLAR 31 Ağustos Pazar, 13.00 Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacak, yapım aşamalarını deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını oluşturacaklar. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirirken tarih, doğa ve kültürle kurdukları bağı pekiştirecek ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.