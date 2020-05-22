İş Sanat, bayrama özel konserleri sanatseverlerle buluşturacak

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İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı birçok sanatçının evlerinden kaydettikleri konserleriyle salgın süresi boyunca sanatseverlerin evlerine konuk olan İş Sanat, bayramda da yıldız isimleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle buluşturacak.

Bayramın birinci günü arabesk ve fantezi müziğin öncülerinden Ümit Besen, ikinci günü çağdaş halk müziği gruplarından Kardeş Türküler, üçüncü günü ise modern Türk müziğinin başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan evlerinden İş Sanat için özel olarak yaptıkları kayıtlarıyla dinleyicilerle birlikte olacak.

Bayrama neşe katacak bu konserler İş Sanat'ın sosyal medya hesapları Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edilebilecek.