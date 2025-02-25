İş insanı Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusoy Denizcilik A.Ş.’nin ortaklarından Yılmaz Ulusoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ulusoy için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu'nun yanı sıra; Demiören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay, Erdoğan Demirören ve Cemal Demirören ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve sanatçı Orhan Gencebay katıldı.

Ulusoy'un cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.