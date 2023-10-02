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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?

        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 24 yaşındaki Mehmet Ali Sağır, tartıştığı iş insanı babası 65 yaşındaki Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi 60 yaşındaki Aysel Sağır'ı ise yaraladı. Katil zanlısı gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 08:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:27
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        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
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        Hatay'da olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Sağır (24), iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır (65) ve annesi Aysel Sağır (60) ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.

        BIÇAKLA ANNE VE BABASINA SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Anne ve babasını bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sağır, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BABA ÖLDÜ ANNE TEDAVİ ALTINDA

        Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        KATİL EVLAT GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        #Hatay
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