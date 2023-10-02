Son dakika: İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?

Son dakika: İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?

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Hatay'da olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Sağır (24), iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır (65) ve annesi Aysel Sağır (60) ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.

BIÇAKLA ANNE VE BABASINA SALDIRDI DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI Anne ve babasını bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sağır, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA ÖLDÜ ANNE TEDAVİ ALTINDA Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KATİL EVLAT GÖZALTINA ALINDI Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.