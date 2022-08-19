İş hayatında yeni akım: Sessiz istifa

Daha çok 35 yaş altı genç profesyoneller, bu akımla kariyerlerinde daha ileri gitme fikrini reddediyor ve az olan heveslerini bir 'vazgeçme' biçimi olarak etiketliyorlar.

Çalışanlar bunun tamamen şirketten ayrılmak olmadığını ısrarla vurguluyor. Yeni akıma göre işe devam ediyorsunuz ancak ekstra efor sarf etmeden ofis dışında yaptığınız şeylere daha fazla odaklanıyorsunuz.

Akım o kadar büyüdü ki 'QuietQuitting (Sessiz İstifa) akımına dair ünlü sosyal medya platformu TikTok'ta şimdiden on binlerce video var.

Videolar, iş-yaşam dengesi üzerine duygusal paylaşımlardan şakalara kadar uzanıyor. Bazıları ailesine daha vakit ayırmak için fazla mesaiye karşı kesin sınırlar koyarken diğerleri, 9'dan 5'e kadar, sadece geçinmek için yeterli kadar çalışmayı savunuyor.

Günümüzdeki 20'li yaşlar, tam da COVID-19 pandemisi sırasında iş dünyasına katıldı. Bu da onların işe bağlılığını daha net bir şekilde sorgulatma imkanı sağladı. Washington merkezli analiz ve danışmanlık şirketi Gallup'tan gelen son verilere göre ise çalışan bağlılığı her geçen gün azalıyor.

Gallup'un anketine göre nesiller boyunca ABD'de çalışan bağlılığı düşse de, Z kuşağı ve 1989 sonrasında doğan genç Y kuşağı, %31 ile en düşük bağlılıkla kayda geçti.

Peki sessiz istifa akımı nasıl oluyor?

Wall Street Journal'a konuşan Clayton Farris, işe yönelik endişelerinin onu eskisi gibi yönetmesine izin vermesini reddedetiğini söylüyor ve ekliyor: "Bunun en ilginç yanı hiçbir şeyin değişmemiş olması. Hala çok çalışıyorum. Hala aynı derecede başarılı oluyorum. Sadece stres yapmıyorum ve fazlasını sunmuyorum."

Gallup'un anketinde bağlılığı ölçmek için kullandığı faktörlerden biri, insanların çalışmalarının bir amacı olup olmadığı. Verilere göre genç çalışanların çoğu böyle hissetmiyor. Baş araştırmacı Jim Harter, bu kişilerin pasif bir şekilde çalıştığını ve işverenlerinden daha çok kendilerine göz kulak olan insanlar olduğunu söylüyor.

Sessiz istifa akımına katılanlardan biri de 24 yaşındaki Paige West. West Washington DC'de bir analist olarak çalıştığını ancak işte bir yıldan az bir süre kaldığını ve strese bağlı olarak saçlarının döküldüğünü, uyuyamadığını belirtiyor. West, yeni işinde 40 saatten fazla çalışmadığını, ek eğitime kaydolmadığını ve iş arkadaşlarıyla sosyalleşmeye çalışmaktan vazgeçtiğini belirtiyor.

West durumu "Bir adım geri attım ve 'Çalışmam gereken saatlerde çalışacağım, sadece çalışmak için para alıyorum' dedim. Fazla uğraşıp ilerleyemeyeceğim" diyerek açıklıyor. West, fazla çabalamayı bıraktıktan sonra toplantılarda kendini daha dolu bulduğunu ve daha olumlu geri bildirimler aldığını söylüyor. West şu anda önceki maaşının yaklaşık %75'ini kazanan tam zamanlı bir sanal asistan olarak çalışıyor.

New York'ta yaşayan 24 yaşındaki bir mühendis olan Zaid Khan ise iki haftada üç milyon izlenmeye ulaşan bir 'sessiz istifa' videosu yayınladı. Khan, TikTok'ta konsepti "Daha ileri gitme fikrinden vazgeçiyorsunuz. İşinizin hayatınız olması gerektiğini söyleyen koşuşturma kültürü zihniyetine artık abone değilsiniz" diyerek açıklıyor.

Yönetim danışmanlığı şirketinde 32 yaşındaki bir pazar araştırması direktörü olan Josh Bittinger ise yıllarca her şeye "evet" dedikten sonra, daha fazla konuşmamayı öğrendiğini, akşamları kendine ayırdığını ve tatilde e-postaları kontrol etmekten kaçındığını söylüyor.

Bittinger "İşimi yapıyorum, projelerimi yapıyorum. İyi bir performans sergiliyorum ve iyi geri dönüşler alıyorum. Ve hala her şeyden uzaklaşmak için zaman ayırabiliyorum" diyerek 'sessiz istifa'dan duyduğu memnuniyeti açıklıyor.

Tabii şirketler ve yöneticilerin bu konuda görüşleri daha farklıç Danışmanlık firması Korn Ferry'nin kıdemli müşteri ortağı Elise Freedman, ekonomi kötüye giderse, şirketine daha az bağlı çalışanların işten çıkarma riski altında olabileceğini söyledi ve "Çalışanlarımızdan her şeylerini vermelerini beklememiz gayet yerinde" dedi.

Pandemi sonrası sık sık duyduğumuz büyük istifa dalgasının ardından, 'sessiz vazgeçiş' de işveren ve çalışanlar arasında daha çok konuşulacağıa benziyor.

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