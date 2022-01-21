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Başrollerini Berat Efe Parlar, Balım Gaye Bayrak, Burak Hakkı ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Afacanlar: İş Başa Düştü' filmi, beş afacanın bir AVM de yaşadığı hırsızlık olayına karışmalarının heyecan, aksiyon ve komedi dolu hikâyesini anlatıyor.

'Afacanlar: İş Başa Düştü'nün Konusu

'Emirhan', 13 yaşında, bir AVM'de güvenlik müdürü olarak çalışan 'Sedat Yılmaz'ın oğludur. Mahalleden arkadaşları 'Ege' ve 'Berkcan' ile AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali kurmaktadır. Bu sıra da AVM'de sergilenecek ünlü bir heykeli de merak etmektedir. 'Emirhan' erkenden kalkar, babasına destek olmak için AVM yolunu tutar. Bir talihsizlik sonucu babası gece nöbetine kalır ve 'Emirhan' arkadaşlarını oraya davet edip durumu fırsata çevirmeye karar verir. O gece iki hırsız heykeli çalmak için AVM'ye gizlice girince işler karışır. Bundan sonrası kendilerine 'Bisikletli Çılgınlar' diyen 5 afacan arkadaşın macera dolu saatlerine dönüşür.