

Türkiye İş Bankası’nın; çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, onların hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve akıl yolunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı 'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası kapsamında 14 yılda 14 milyonu aşkın kitap çocuklarla buluşturuldu.

Kampanyada bu yıl Arthur Conan Doyle’un kaleme aldığı “Sherlock Holmes’un Maceraları” ile Frances Hodgson Burnett’in yazdığı, okuyucuyu gizemli bir maceraya sürükleyen “Gizli Bahçe” adlı eserler sunuluyor. Öğrenciler, İş Bankası şubelerine giderek “Sherlock Holmes’un Maceraları” kitabını alabilirler.

Ayrıca her iki kitabı Kumbara Dergisi portalı üzerinden ve Kumbara Dergisi uygulamasını indirerek mobil cihazlardan da dijital olarak okuyabilirler.

Kampanya kapsamında, yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderilecek. Braille alfabesi ile basılı kitaplar, görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan bu yılki kitaplar için kampanyanın başından bu yana desteğini esirgemeyen gazeteci yazar Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek düşüncelerini paylaştığı bir önsöz kaleme aldı.

Hakan Aran: “Kitap okumak dünü, bugünü, yarını okumak ve anlamak demektir”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, “Kitap okumak; dünü, bugünü ve yarını okumak, anlamak demektir. Dünyaya farklı pencerelerden bakmamızı sağlayan, hayal gücümüzü, dilimizi geliştiren, zihnimizi güçlendiren kitaplar sayesinde aynı zamanda bambaşka öykülerin, hikâyelerin de tanığı oluyor, başkalarının hayatları üzerinden değişik yolculuklara çıkıyoruz” dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran

Dijital dünyanın içine doğan ve neredeyse teknolojiyle kuşatılmış bir evrende yaşayan çocukların, okuma faaliyetlerini dijital ortamda gerçekleştirmeyi de tercih edebildiklerini belirten Aran, “Bir kitabın sayfalarına dokunmanın, kağıda has kokuyu duymanın, o eseri fiziki olarak kitaplıkta tutmanın, etkileyici cümlelerin ve sözlerin kalemle altını çizmenin hazzı tabii ki başka… Ama teknoloji ve dijitalleşmenin, toplumda bir nevi okumanın da yeni bir türünü var ettiğini söyleyebiliriz. Yüz yıllardır matbaalarda üretilen basılı kitaplar, mecralar üzerinden süren okuma biçimi özellikle gençlerde dijital okumayla çeşitlenirken, buna kayıtsız kalmak olmaz. Biz de kampanyamızı alışkanlıklardaki değişimlere göre önümüzdeki dönemlerde geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğan Hızlan: “Her kitap yaşamımızın bir parçasıdır, her kitap ufkumuzu biraz daha genişletir”

Gazeteci yazar Doğan Hızlan da kampanyaya dair çocuklara yönelik mesajında, güneş, deniz kadar kitabın da bir tatilin vazgeçilmezleri arasında olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: “Her kitap yaşamımızın bir parçasıdır, her kitap ufkumuzu biraz daha genişletir. ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyasında değişik konularda şimdiye kadar dağıtılan kitaplar, serüven duygusunu da bizlere aktarırlar. Gelişen teknolojinin, bilimkurgunun en çok okunan kitaplar listesinde yer alması bugünün beğenisini de ortaya koymaktadır. Ancak geçmişten bugüne bütün ögelerin tarihini okuduğunuzda, bugünün tadına daha çok varırsınız. Televizyonlarda, internette görülen öykülerin doğuşu merakı arttıracaktır. Kampanya ile çocuklarla buluşturulan kitaplar kaba kuvvetin kötülüğün işe yaramadığını; sevgiyi, anlaşmayı, farklı düşüncelere saygılı olmayı; sorunları bilgi ve zekâ ile çözebileceğimizi öğretiyor.”

Kampanya 15. yılında

İş Bankası 2008 yılından bu yana kampanya kapsamında çocuklara;

“Alice Harikalar Diyarında”

“Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”

“Yazarlarımızdan Öyküler”

“Halime Kaptan”

“Küçük Mavi Gezegen”

“Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”

“Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”

“Yazarlarımızdan Öyküler”

“Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk”

“Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”

"Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”

“Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”

“Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”

“Siyah İnci”

adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.

2020 yılında gerçekleştirilen kampanyada Jules Verne’in “Dünyanın Merkezine Yolculuk” ve “Dr. Ox’un Deneyi”, Robert Louis Stevenson’ın “Define Adası” kitapları ile “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Kitapçığı” online ortamda sunuldu.

2021 yılında ise Felix Salten’in “Bambi” ve Arthur Conan Doyle’un “Kayıp Dünya” kitapları ile TEMA Vakfı işbirliğinde hazırlanan “İklim Hakkında Konuşalım” kitapçığı yine dijital ortamda çocuklarla buluşturuldu