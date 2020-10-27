Genellikle taziye evlerinde yapılan irmik helvası yapılışının pratik oluşu ve lezzetiyle tercih edilir. Özel günlerde de misafirlerinize ikram edebileceğiniz, kısa sürede yapabileceğiniz, kolay irmik helvası tarifini paylaşmak istiyorum.

İrmik Helvası İçin Gereken Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

İrmik Helvası Yapılışı:

Tereyağını tavada eritip irmiği üzerine dökelim.

Ocağa alıp, orta ateşte, yaklaşık 3 dakika sürekli karıştırarak kavuralım.

3 dakika sonunda ocağın altını kısıp, 3 dakika da kısık ateşte iyice kavuralım.

Toplam 6 dakikalık bu sürenin sonunda şekeri ekleyelim.

4 dakika da şekerle kavuralım.

Ayrıca bu etapta çok çabuk kararacağı için hızlı davranalım ve irmiği yakmayalım.

Toplamda 10 dakikalık kavurmanın sonunda altını kısıktan sonra suyunu ekleyelim.

Ocağın altını kısıp, birkaç kez karıştırdıktan sonra dinlenmeye bırakalım.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Mümkünse iri irmik satın alın.

İrmiği kavururken dikkatli olmalısınız.

Çok fazla kavurup irmiği yakmamalı ve sürekli karıştırmalısınız.

Şerbeti önceden pişirip, kavrulan irmiğe katmak isterseniz ılık olmasına dikkat edin. Bunun sebebi, ikisi de sıcak olursa hamurumsu bir tat elde edersiniz.

Şekeri ekledikten sonraki kavurma süresini daha kısa tutmayı öneririm.

Kavurma sırasında hiç durmadan karıştırmalıyız dibine tutmaması için.

Eğer helvanızın rengi açık olsun istiyorsanız kavurma süresini kısa tutabilirsiniz.

Koyu renkli helva istiyorsanız irmiğinizi kavurma süresini birazcık daha uzatabilirsiniz. Ancak yakmamalısınız.

Helvanızı dondurma ile servis edebilirsiniz.