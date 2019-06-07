Olay, Portekiz'in Porto şehrinde bulunan D. Afonso Henriques Stadyumu'nda dün oynanan Hollanda-İngiltere maçının hemen öncesinde meydana geldi.

Irkçı ve Müslüman karşıtı politik grup olan EDL'in kurucusu ve eski lideri Tommy Robinson, maç izlemek için stadyuma giriş yaptığı sırada, yanında yürümekte olan İngiliz taraftarına yumruk attı. Yere düşen taraftar çevredekilerin yardımı ile ayağa kalkabildi.