İrem Helvacıoğlu, çocukluk fotoğraflarını paylaştı
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, çocukluk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı
Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, nostaljik bir paylaşımıyla dikkat çekti.
Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenmiş ve ilk bebeğini kucağına almak için gün saymaya başlamıştı.
Oyuncu, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.
Bir kız bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu, geçmişe yolculuk yaptığı karelere, "Aile evine gelip albüm karıştırmak en sevdiğim aktivite" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram