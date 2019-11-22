"ŞU KIZI ÜZDÜNÜZ BEYLER"



Derici, bu kez yüz genişletme filtresi kullanılarak çekilen bu karesini sosyal medya hesabından, "İki yumurta kıramayan kızlar için şu kızı üzdünüz beyler. Sevgiler, Ödem Derici..." notuyla yayınladı.