İrem Derici: Sonuçları mahalle mahalle göstereceğim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

REKLAM advertisement1

Operasyon kapsamında; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Mert Akdülger ve Ceren Moray Orcan ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

REKLAM

Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemleri tamamlanan isimler, ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ünlüler, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İrem Derici, serbest bırakılır bırakılmaz bir basın toplantısı düzenledi.

"BEN BU KARİYERİ UYUŞTURUCU GİBİ BİR BELAYLA SİZCE RİSKE ATACAK KADAR APTAL MIYIM?" Derici açıklamasında şunları söyledi; Tüm jandarma ekibine ve Adli Tıp ekibine teşekkür ediyorum çünkü gerçekten hepimize bebek gibi davrandılar. Günün kolay geçmesi için elinden geleni yaptı bütün jandarma üyeleri ve adli tıp tarafı da. Saç örneğimizi verdik, kan örneğimizi verdik. Sabah 7'de tabii o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü bir telefonla gidip hemen ifademi verip, hemen kan örneğimi, saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Şuna çok eminim, hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum çünkü alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez. Beni tanıyanlar çok çok iyi bilirler ki ben bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Deli dolu bir kadınım, evet kendime göre bir hayat yaşıyorum ama benim adımla uyuşturucu yan yana gelmesi bile çok büyük bir yanlış. Benim için çok kırıcı bir şey, ailem için çok kırıcı bir şey. Bir kere ben tanıyıp tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde kendime bir yer edindim. Milyonlarla insanları evlendirdim, şarkılarımla eğlendirdim, ağlattım, güldürdüm. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla sizce riske atacak kadar aptal mıyım? Bu bir. İkincisi, ben yoğun bakımda aylarca kalmış biriyim. Ben canımı sokakta bulmadım can arkadaşlarım. Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka bir hastanede daha tekrar bugün kan ve saç örneği vereceğim ne olur ne olmaz diye. Ve gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Sizden de ricam, nasıl bugün her yer bu olayı haber yaptıysa o tertemiz çıkacak raporlarımın da teker teker sizler tarafından paylaşılması. Çünkü ben gerçekten bu kariyer için çok emek harcadım ve ailemi üzmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. O yüzden sonuçlar hızlıca gelsin, ben de yapıştırayım sonuçları. Diyeceklerim benim bu kadar. Gerçekten kendimden o kadar eminim ki. O yüzden bugün muhabir arkadaşlarımıza el sallayarak girdim. Dedim ki 'Niye utanarak yürüyeceğim ki, ben hiçbir şey yapmadım' size de el salladım. Bugün de herkese neşe saçmak görevimdi. Çünkü hayatımda en sevdiğim şey, neşe saçmak. Durumlar bundan ibaret efendim.

REKLAM "GERÇEKTEN ALNIM ÇOK AK" Derici sözlerini şöyle sürdürdü; Öyle bir korku yaşamadım çünkü gayet saygılı bir şekilde bize bütün süreci anlattılar. Gidip kan örneklerini alacaklarını, saç örneği alacaklarını, daha sonra da darp raporu almak için başka bir hastaneye gideceğimizi. Çok güldük, eğlendik bu arada. Yeni dostlar edindim. Konserlerime davet ettim jandarma ekiplerini. Gelecekler, müzikle eğleneceğiz ve bugünleri unutacağız. Çünkü ortada gerçekten hiçbir şey yok. Şaşkınım sadece. Ama bugün orada olan arkadaşlarımı güldürebilmek, onlara destek olabilmek bana iyi geldi. Gerçekten kendimi baya güçlü hissediyorum. Ve tekrar altını çiziyorum, ana sütü gibi aklandım. Hemen gelsin o sonuçlar, hemen. Sokak sokak gezeceğim, daire daire gezeceğim, göstereceğim. Ama tekrar söylüyorum, sizden tek ricam, bakın biz bu akşam Melih ile sözleniyor olacaktık. Onun yerine buradayım. Size kısmetmiş bu akşam. Buradan kalkınca da yakında evlilik kurumuna adım atmayı hevesle bekleyen, hayat arkadaşına çok aşık bir kadın olarak evime gideceğim ve huzurla uyuyacağım. Gerçekten alnım çok ak arkadaşlar. Zaten tıp sonucu her şeyi gösterecek.

Bugün hepimizin telefonları yanımızdaydı. Telefon falan alınmadı elimizden. Melih’le birbirimize güç veriyoruz yani. Sonuçta baktığınızda, sonucun benim tarafımdan tabii ki pozitif, harika bir şekilde çıkacağını bilsem de yaşaması zor bir gündü. Birbirimize destek çıktık. Sadece ailelerimize bir tık üzüldük. Bugün için hazırlandılar, dedesi gitti üstüne takım diktirdi falan. Onlar bizi biraz üzdü. Onun haricinde biz dimdik ayaktayız. Benim adım boşuna Beton Derici değil arkadaşlar. Muhabirlerden gelen; "Peki söz için yeni tarih var mı?" sorusuna ise "Daha konuşamadık ya. Buradan tekrar çıkacağım. Saçımı yolduracağım yine. Kanımı vereceğim. Giden saçım olsun o kökümüzde. Ama haftaya yaparız değil mi? Geciktirmeye gerek yok. Tabii artık bir anneler kaynaşsın. Zaten yüzümüzü tattık vallahi. Biz aramızda sözlendik yani. Aileler tabii güzel, aile büyüğümüz kesti yüzüğümüzün ipini. Sonra da en kısa zamanda inşallah düğün." REKLAM "JANDARMAYA VE ADLİ TIPA TEŞEKKÜR EDİYORUM" Yaşanan süreci esprili bir dille anlatan Derici, sosyal medyada yapılan paylaşımlara da değinerek, "Bir anı oldu gerçekten. Caps'ler falan da kurulmuş, onlara da baya güldüm. 'Firdevs Hanım otobüste götürülüyor.' Herkes altına 'Firdevs, İrem' falan yazmış. Ama dediğim gibi yani bugün herkesi daha böyle bir ayakta tutabilmek beni çok güçlendirdi. Otobüste tabii gergindi herkes biraz ve trafik vardı, direkt başka araçlar bize yol açıyor. Arkadan ambulans geldi, herkes çok panik oldu, yolu açmaya çalıştık falan. Öyle bir hani millet sosyal medyada şey yazıyor, 'Ne dedikodu dönmüştür orada' falan ama kimsede öyle bir hal yoktu. Tabii ki herkes şok içindeydi ama ben sürekli yersiz espri yaptım yani. Mesela kanım alınırken üçüncü tüp alındıktan sonra dedim ki 'Abla bir bardak da bana koy bari' dedim yani. Yapacak hiçbir şey yok. Benim hayatla başa çıkma stilim bu. Yani yine bugünü de inşallah bir anı olarak arkada bırakacağız arkadaşlar.

Ben açıkçası çok gerilmedim. Hiç gerilmedim. Ama başka arkadaşlarım ağladığı için ya da hiçbir şeyin farkında olmadıkları için onlara kafam takıldı. Ben dünya rahatıydım yani bugün, hiç gerilmedim. Ve gerçekten tekrar jandarmaya Adli Tıpa teşekkür ediyorum. Bu kadar saygılı, bu kadar el üstünde tutulmak çok hoşuma gitti gerçekten. İyi ki varlar. "MERİÇ BENİM BUGÜN İÇİME İŞLEDİ"

Bir muhabirin; "Meriç Aral'ın yeni bir bebeği oldu, bir aylık. O çok süt pompası istemiş galiba. Onun durumu nasıldı?’ sorusuna Derici, "Meriç de çok sağlam durdu. Pompası geldi, eşi süt götürdü eve. Orada dolapta da iki şişe süt tuttuk falan. Garip duygular yaşadık arkadaşlar ama sanıyorum en çok Meriç benim bugün içime işledi. Sonuçta 9 aydır hamile ve 30 günlük sanıyorum bebeği. Bilmiyorum, çok iyi olsun. O da çok iyi olsun yani. Bebeğine şu an kavuştu evinde, yanında. Herkes evinde şu an. Hadise Ankara'ya konsere gitti. Asla dedim iptal etmiyorsun, deli misin? Çık, yıka o sahneyi diye. İyiyiz ya, gayet iyiyiz yani." İrem Derci şöyle devam etti; "Arkadaşlar ben kendimden mesulüm biliyorsunuz. Çok rahatım, aşırı rahatım yani. Beton Derici’ye hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Beton Derici yeni albümüyle, evliliğiyle, inşallah Allah nasip ederse koca ağızlı bir çocuğuyla karşınızda olacak efendim." Melih Kunukçu ise "Benim pek söyleyecek bir şeyim yok. İrem zaten söylemesi gereken her şeyi söyledi. Yorucu bir gündü tabii ki bizim için. Bundan sonra her şeyi daha güzel hatırlamak için elimizden geleni yapacağız yani. Yüzüklerimiz de burada. O söz de önümüzdeki hafta kesilecek