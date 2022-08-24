Ünlü şarkıcı, gönderisinde "Bakın ben dün terlemedim, suda doğum yaptım, suya doğdum, Hala kurumadım. Buna rağmen müthiş seksi olmam biraz can sıkıcı! Allah da beni betonlukla sınıyor işte." ifadelerini kullandı.

İrem Derici'nin paylaşımı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.