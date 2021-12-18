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İrem Derici ile Genco Ecer: Piyasanın en iddialı klibini çektik!

'Konu O Olunca'da düet yapan eski aşıklar İrem Derici ile Genco Ecer, yeni şarkılarının klibi ile ilgili, "Piyasanın en iddialı klibini çektik!" dedi

18.12.2021 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
İrem Derici ile Genco Ecer: Piyasanın en iddialı klibini çektik!
"Piyasanın en iddialı klibini çektik!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İrem Derici ve eski aşkı Genco Ecer, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda yeni şarkıları 'Konu O Olunca'nın lansmanını düzenledi.

Muhabirlerle sohbet eden Derici, çok heyecanlı olduğunu ve mutlu olduğunu dile getirdi. İrem Derici, şarkının sözlerinin tamamen Ecer'e ait olduğunu da ifade etti.

Bunun üzerine gazeteciler, Genco Ecer'e, "Söz yazarken neyden esinleniyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?" sorularını yöneltti. Ecer, "Öyle dümdüz yazıyorum." diyerek, kahkaha attı.

Yeni şarkılarının klibiyle alakalı konuşan ünlü şarkıcı ise, "Piyasanın en iddialı klibini çektik Genco ile." açıklamasını yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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