Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: İsrail İranofobi yayıyor | Dış Haberler

        İran: İsrail İranofobi yaymaya çalışıyor

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan verdiği bir röportajda İsrail'in son zamanlarda sıkça gündeme getirdiği nükleer silah meselesine değindi. Pezeşkiyan "Siyonist rejim ve müttefikleri dünyayı İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna dair ikna etmeye çalışıyor ve böylelikle İranofobiyi yayıyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 21:40 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Nükleer silah edinme niyetimiz yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrailli yetkililer ve İsrail basını son dönemde, İran'ın nükleer silah elde etme peşinde olduğuna dair iddialarda bulunuyor.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan verdiği röportajda bu iddialara yanıt verdi. İran'ın hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye çalışmayacağını beyan eden Pezeşkiyan "Siyonist rejim ve müttefikleri dünyayı İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna dair ikna etmeye çalışıyor ve böylelikle İranofobiyi yayıyor." dedi.

        İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in görüşlerinin nükleer silahla uyuşmadığının altını çizen Pezeşkiyan "Biz savaşı ve kan dökülmesini istemiyoruz. Ancak düşmanlarımız bizim atom bombası elde etme peşinde olduğumuzu söyleyerek bölgedeki huzursuzluğun kaynağı olduğumuza dair insanları ikna etmeye çabalıyor" dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da bina çöktü! 2 yaralı
        Konya'da bina çöktü! 2 yaralı
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa