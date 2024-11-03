İran'ın dini lideri Hamaney: ABD ve İsrail'e ağır bir yanıt vereceğiz

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'e ağır bir yanıt vereceklerini" söyledi.

Hamaney, 1979 yılında Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin basılmasıyla ortaya çıkan rehine krizinin 45. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte öğrencilere konuşma yaptı.

Hamaney, "İran'ın düşmanlarının", İran'a, İran halkına ve "direniş eksenine" yaptıkları için ağır bir yanıt göreceğini söyledi.

İran'ın füze saldırıları, Hizbullah ve Hamas liderlerinin öldürülmesine yanıt olarak düzenlenmişti.

Hamaney'in açıklaması, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı füze saldırısı restleşmesinin akabinde yapıldı. Geçen hafta İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dört İran askerinin öldüğü bildirilmişti. İran ise Ekim ayı başında İsrail'e çok sayıda füze ile saldırmıştı.

İran'ın "direniş ekseni" olarak tanımlanan ittifakı, çeşitli ülkelerde Tahran'ın desteklediği grup ve örgütleri tanımlıyor. Bunlar Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husi hareketi ve Irak ile Suriye'deki silahlandırılmış bazı grupları kapsıyor. Bu örgütlerin birçoğu, Batılı devletler tarafından "terörist" olarak kategorize ediliyor.

Dün de İran’da üst düzey yetkililer çeşitli basın organlarına yaptıkları açıklamalarda İsrail'in 26 Ekim'deki saldırılarına "sert bir yanıt" verileceğini söylemişti.

Aralarında iki üst düzey generalin de olduğu kaynaklar, olası saldırı için tarih vermekten kaçındı.