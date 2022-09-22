İran'daki protestolarda son durum ne?

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar sürüyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, en az 15 şehre yayılan protestoları sona erdirmek için sokaklara polis gönderildi.
Ülkenin bazı bölgelerinde internet kesintilerine ilişkin raporlar paylaşıldı. İletişim Bakanı Issa Zarepour'un "internette bazı yerlerde ve bazı saatlerde bazı geçici kısıtlamalar" olabileceğini söyledi.
İran devlet medyası, polisin salı akşamı bin kişilik bir kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını ve çok sayıda kişinin tutukladığını bildirdi. Göstericilerin güvenlik güçlerine taş attığı ve polis araçlarını ateşe verdiğini iddia edildi.
Ahlak polisi tarafından başörtüsünü uygun şekilde takmadığı için gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından son beş gün içinde protestolar ülkenin en az 15 şehre yayıldı.
Irna, Şiraz kentinde yaralanan bir polisin öldüğünü aktardı. Bir insan hakları grubu ise, 450 kişinin yaralandığını, 500 kişinin tutuklandığını öne sürdü.
REİSİ BATI'YI ELEŞTİRDİ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yayınladığı başörtüsü kararının ardından aylardır çok sayıda kadın kararı protesto etmek için başörtülerini çıkarmıştı.
New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Reisi, protestolardan veya Amini'den ismen bahsetmedi, ancak batılı ülkeleri "İran'da soruşturulan bir olaya" tepkileri nedeniyle eleştirdi.
İranlı yetkililer, Amini'nin ölüm nedeni hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi. Ancak protestocular bir iç soruşturmaya pek inanmıyor ve ahlak polisinin kaldırılmasını istiyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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