İran'da protesto gösterileri devam ediyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tebriz'de zorunlu başörtüsüne muhalefet etmek için başı açık dolaşan 3 kadını emniyet güçlerinin gözaltına alma girişimi akşam saatlerinde gösterilere yol açtı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Bazı kadınların zorunlu başörtüsüne muhalefet etmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerindeki sokak ve caddelerde başı açık dolaştıkları belirtiliyor.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.