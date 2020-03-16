AA

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hemir ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hemir ilçesinin Ruyder kasabası olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.34’te kaydedildi.

Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.