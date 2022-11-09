İran ve Azerbaycan arasında ipler geriliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan’ın, Tahran ile Erivan arasındaki “komşuluk düzeyindeki sıradan görüşmelerle ilgili endişelerinin nedeninin anlaşılabilir olmadığını" öne sürdü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran ile ilgili ifadelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Ülkesinin temel politikasının "iyi komşuluk ve tüm komşularla ilişkilerini genişletmek" üzerine kurulu olduğunu ifade eden Kenani, "Komşuların her biri ile ilişkileri güçlendirmek diğer komşuya karşı ilişkiler geliştirildiği anlamına gelmez." değerlendirmesini yaptı.
Kenani, “İran'ın Azerbaycan ile Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini, bu yüzden Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalini kınadığını ve Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasını en üst düzeyde desteklediğini” savundu.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmelerde kalıcı barış ve uzlaşı yolunda atılan adımları da desteklediklerini belirten Kenani, bununla birlikte "Azerbaycan’ın Tahran ile Erivan arasındaki komşuluk düzeyindeki sıradan görüşmelerle ilgili endişelerinin nedeninin anlaşılabilir olmadığını” ileri sürdü.
Kenani, İran güçlerinin Azerbaycan sınırında yaptığı askeri tatbikatın da "önceden planlanmış ve rutin bir tatbikat" olduğunu ve komşu ülkelerin tatbikata ilişkin önceden bilgilendirildiğini iddia etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 2. yılı dolayısıyla dün Şuşa'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Burada esas söz ve güç sahibi biziz. Ordumuz kahramanlık göstermiştir. Gerekirse yine göstereceğiz ve istediğimizi elde edeceğiz. Bunu herkes biliyor. Sınırımızda Ermenistan'a destek için askeri eğitim yapanlar da bilsin. Bizi kimse korkutamaz." ifadelerini kullanmıştı.
İran, 17 Ekim'de Azerbaycan sınırındaki Aras Nehri bölgesinde bir kaç gün süren askeri tatbikat düzenlemişti. Tahran yönetimi 21 Ekim'de de Azerbaycan'ı Nahçivan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'nun öngörülen güzergahı yakınlarında yer alan Ermenistan'ın Kapan kentinde Başkonsolosluk açmıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da 1 Kasım'da beraberindeki heyetle Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmişti.
Azerbaycan, aynı gün "İran istihbarat servislerinin kontrolü altında oluşturulan" yasa dışı silahlı bir grubun üyelerini tespit ederek gözaltına aldığını duyurmuştu.
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