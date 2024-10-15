İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarını kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Rusya'ya balistik füze sattığına dair iddiaların doğru olmadığını ve AB ile İngiltere'nin yaptırımlarını kınadıklarını bildirdi.

AA'nın haberine göre; İran'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa karşı olduğunu ve sorunun çözümü için diplomatik çözüm çağrısında bulunduğunu yineleyen Bekayi, Rusya gibi diğer ülkelerle savunma alanında yaptıkları işbirliklerinin üçüncü taraflara karşı olmadığını savundu.

Bekayi, AB ile İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımlarını "haksız" ve "hukuka aykırı" şeklinde niteleyerek, aynı ülkelerin Gazze ile Lübnan'da soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'e silah desteği vererek bu suçların ortağı olduğunu ifade etti.

REKLAM İranlı Sözcü, AB'nin İran'ın sivil havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının da "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu belirtti. İsrail'in bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarına ve Lübnan'a saldırılarına karşı yaptırım kararı almayan AB ile İngiltere, Rusya'ya balistik füze transferi iddiası ve İsrail'e düzenlenen füze saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar getirmişti. AB, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri de dahil bazı kişi ve kuruluşlara dün yaptırım kararı almıştı.

İngiltere de aynı gün İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısı nedeniyle İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararları açıklamıştı. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.