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        Haberler Dünya Irak'tan DEAŞ'a operasyon | Dış Haberler

        Irak'tan DEAS'ın önemli ismine operasyon

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, dünyadaki en tehlikeli teröristlerden birinin öldürüldüğünü duyurdu. Abdullah Mekki er-Rafii isimli teröristin sözde Irak ve Suriye Valisi ve Halife Yardımcısı olduğu biliniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:31 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:31
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        Irak'tan DEAŞ'a operasyon
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        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkedeki ve dünyadaki en tehlikeli teröristlerden birinin öldürüldüğünü belirtti.

        Sudani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın, Ortak Harekat Komutanlığı ve Uluslararası Koalisyon Güçlerinin desteği ve koordinasyonu ile gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bilgi verdi.

        Söz konusu operasyonda sözde Irak ve Suriye Valisi ve Halife Yardımcısı Abdullah Mekki er-Rafii'nin öldürüldüğünü kaydeden Sudani, Rafii'nin, Irak ve dünyadaki en tehlikeli teröristlerden biri olduğu bilgisini verdi.

        Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

        Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

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