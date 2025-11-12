Habertürk
        Irak'ta seçimlerin galibi belli oldu | Dış Haberler

        Irak'ta seçimlerin galibi belli oldu

        Irak'ta parlamento seçimlerinin galibi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu oldu.

        Giriş: 12.11.2025 - 21:40 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:47
        Irak'ta seçimlerin galibi belli oldu
        Irak'ta genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu en yüksek oyu alarak birinci oldu.

        Ülkede dün gerçekleştirilen seçim sonuçları, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Konseyi Başkanı Yargıç Ömer Ahmed Muhammed ve komiserlik üyeleri tarafından yapılan basın toplantısında açıklandı.

        Başkent Bağdat'ta Sudani birinci

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Sudani'nin başını çektiği İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci olurken, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi ikinci ve eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü oldu. Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar Hekim'e bağlı Ulusal Devlet Güçleri İttifakı dördüncü ve Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Sadikun listesi ise beşinciliği elde etti.

        Musul'da KDP birinci

        Musul kentinde ise Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti oldu ve Halbusi'nin partisi ikinciliği elde etti. Sudani'nin koalisyonu ise Musul'da üçüncü oldu.

        Erbil şehrinde de yine KDP birinci parti konumundayken, Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) ikinci parti olarak açıklandı. Erbil'de Duruş Hareketi üçüncü ve Yeni Nesil Hareketi dördüncü sıraya yerleşti.

        Basra'da da kentin Valisi Esad İdani'nin Tasmim Koalisyonu en çok oyu alarak birinci parti olurken, Sadikun listesi ikinci, Sudani'nin koalisyonu üçüncü ve Maliki'nin koalisyonu dördüncü sıraya yerleşti.

        Enbar'da da Halbusi'nin partisi birinci sırada yerini aldı. Süleymaniye'de ise KYB birinci, Duruş Hareketi ikinci ve Yeni Nesil Hareketi de üçüncü parti oldu. Duhok'ta ise KDP birinci, İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ikinci ve Duruş Hareketi üçüncü parti oldu.

        Salahaddin'de ise birinci sırayı Halbusi alırken, Sudani ikinci ve Azim Koalisyonu üçüncülüğü elde etti.

        Sudani, Necef ve Kerbela kentlerinde de birinci sırada yerini aldı.

        Vasıt'ta ise Sudani'nin lideri olduğu koalisyon üçüncü sırayı kazandı. Musenna vilayetinde yine birinciliği Sudani elde ederken, Maliki'nin koalisyonu da ikinciliği kazandı.

        Ülkenin Meysan ve Zikar, Babil ve Kadisiye vilayetlerinde de Başbakan Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci olarak ipi göğüsledi.

        Kerkük kentinde de en çok oyu alan KYB birinci, Halbusi'nin Takaddüm Partisi ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi üçüncülüğü, KDP dördüncülüğü elde etti. Kerkük'te Arap İttifakı beşinci ve Irak Azim İttifakı altıncı sırada yerini aldı.

        Diyala'da Şii milis liderlerden Hadi Amiri'nin Bedir Hareketi birinci ve Halbusi'nin partisi ikinci olurken, Hamis Hançer liderliğindeki Siyade İttifakı üçüncülüğü kazandı.

        Sudani, zaferini ilan etti

        Başbakan Sudani, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından elde ettiği birinciliği kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "İttifakımız 'İmar ve Kalkınma' birincidir çünkü 'önce Irak' ilkesine inanıyor. Irak, fedakar evlatlarının azmiyle her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek. Çalışma, inşa ve başarı yolculuğumuza destek veren halkımıza teşekkür ederiz."

        Sudani taraftarları, Bağdat sokaklarında araçlarıyla tur atarak Başbakanın seçim zaferini kutladı.

