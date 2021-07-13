Irak'ta hastane yangını: Çok sayıda ölü var!

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

CAN KAYBI 36'YA YÜKSELDİ

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında ölü sayısı arttı

AA'nın haberine göre; yangında son belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.