Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.



Kullanılamaz hâle getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi… pic.twitter.com/PDGoDrV1ga