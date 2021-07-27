Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

AA

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) için Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, şehidin babası Vehbi Çelebi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve vatandaşlar katıldı.