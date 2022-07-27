Irak'ın başbakan adayı: Muhammed Şiya es-Sudani

Irak'ta başbakan adayı belirlendi. Ülkenin anayasasında yer almayan, ancak temel kabul gören uygulamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şii Araplara, Meclis Başkanlığı Sünni Araplara veriliyor.
Bu kapsamda Şiiler, adaylarının Muhammed Şiya es-Sudani olduğunu duyurdu.
1970 yılında Bağdat'ta doğan Sudani, uzun yıllar eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Dava Partisinin üyesiydi ve seçimlere yine Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu listesinden girmişti. Sudani'nin en çok bakanlık yaptığı dönem de Maliki dönemiydi.
Sudani daha önce Sosyal Politikalar Bakanı, Sanayi Bakanı ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.
SUDANİ'NİN DESTEKÇİLERİ
Sudani isminin açıklanması sonrası, Koordinasyon Çerçevesi içinde yer alan eski Başbakanlardan Haydar el-İbadi, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Şii milis gücüne sahip Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Irak Hizbullahı'nın siyasi kanadı ve diğer milis liderlerden Sudani'ye destek açıklamaları yapıldı.
Meclis'te Koordinasyon Çerçevesi'ne yakın Sünni el-Azim Grubu da Sudani'nin doğru seçim olduğunu ve onu destekleyeceklerini açıklarken, Kürdistan Yurtseverler Birliğinden (KYB) de yeni başbakan adayına destek açıklaması geldi. Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisin en büyük Sünni grubu Egemenlik Koalisyonu'ndan ise henüz Sudani'ye karşı destek ya da tepki mesajı gelmedi.
Ancak 2019'daki halk gösterilerini destekleyen Sadr'a yakın kişi ve sosyal medya hesaplarından Sudani'ye tepki mesajları yağdı. 2019 yılında patlak veren gösteriler sırasında Sudani'nin Meysan vilayetindeki evi bir grup protestocu tarafından ateşe verilmişti. Sudani'ye yönelik tepkilerin başında Maliki'nin yanında sık sık fotoğraf vermesi geliyor.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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