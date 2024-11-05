Irak Hükümetinin PKK ile mücadeledeki ikilemi: Kerkük’teki yangınlar ve tahliyeler tepki çekiyor

Kayseri Çarşısı’nı yaktığını itiraf eden ve suçları belgelenen bu kişilerin serbest bırakılması, hükümetin PKK karşısındaki tutumunun ciddiyeti hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Kerkük Valiliği’ne, KYB lideri Bafıl Talabani’ye bağlı bir ismin atanması ise Irak’ın kuzeyindeki siyasi dengeleri daha da karmaşık bir hale getiriyor.

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KERKÜK'TE ARTAN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Arapça ve Kürtçe medyada geniş yankı bulan bu gelişmeler, Kerkük’te yaşayan halk arasında güvenlik kaygılarını arttırdı. Yangınlardan sorumlu PKK bağlantılı kişilerin tahliyesi, örgütün şehir içinde etkisini koruduğuna dair bir gösterge olarak yorumlanıyor. Arapça haber kaynaklarında, Kerkük gibi stratejik bir bölgede halkın güvenliğini sağlamak yerine örgütle gizli bir anlayışa varıldığı yönünde eleştiriler bulunuyor.

REKLAM BAFIL TALABANİ'YE YAKIN İSİMLERİN ROLÜ Kerkük Valisi olarak Talabani’ye yakın bir ismin seçilmesi, KYB’nin şehirdeki nüfuzunu artırma çabası olarak görülüyor. Kürtçe ve Soranice medya organları, valilik makamında Bafıl Talabani’ye yakın isimlerin etkisinin artmasının, PKK’nın Kerkük’teki faaliyetleri üzerinde bir koruma kalkanı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle KYB’nin PKK ile olan ilişkileri, Kerkük ve çevresindeki güvenlik risklerini artıran bir faktör olarak öne çıkıyor. BÖLGESEL DENGEYİ SARSAN ADIMLAR VE TEPKİLER Irak’ın kuzeyinde farklı etnik grupların yaşadığı Kerkük’te, PKK ile mücadeledeki zayıf adımlar ve serbest bırakma kararları hem Arap hem Türkmen hem de Kürt kesimlerde tepkiyle karşılanıyor. Arapça haberlerde, tahliyelerin bölgesel güvenlik dengesine zarar verdiği ve PKK’nın Kerkük’teki varlığını meşrulaştırdığı belirtiliyor. Kürtçe medyada ise, KYB ve PKK bağlantılarının, şehirdeki güç mücadelesini daha da karmaşık hale getirdiğine dair yorumlar yer alıyor.

IRAK HÜKÜMETİ PKK İLE MÜCADELEDE NE KADAR KARARLI? Bu olaylar, Irak hükümetinin PKK ile mücadelesinin ne kadar samimi olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Kerkük’teki yangınların sorumluları serbest bırakılırken, bölgede PKK’nın etkinliğinin artması, halkın güvenlik duygusunu zedeliyor. Özellikle Kerkük’ün hassas etnik yapısı göz önüne alındığında, hükümetin bu tutarsız adımlarının uzun vadede daha büyük güvenlik sorunlarına yol açabileceği uyarıları yapılıyor. Bu analiz, Irak’ın kuzeyindeki stratejik bir şehir olan Kerkük’te PKK ile mücadeledeki ikilemleri ve bölgedeki karmaşık siyasi yapının güvenlik sorunlarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.