İptal olan seferler listesi 7 Şubat Cuma günü için araştırılıyor. Marmara'da etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa'da yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal oldu. İşte İDO, BUDO, Şehir Hatları vapur ve feribot seferlerinde son durum