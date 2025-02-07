İptal olan vapur ve feribot seferleri: 7 Şubat bugün İDO, BUDO seferler çalışıyor mu?
İDO ve BUDO seferlerinin iptal edilip edilmediği yağan kar yağışı sebebiyle araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle pek çok kentte okullar tatil edildi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal ederken İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) de sefer iptal açıklaması geldi. Peki Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 7 Şubat bugün İDO, BUDO seferler çalışıyor mu? İşte, 7 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan feribot ve vapur seferi sorgulama ekranı...
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İptal olan seferler listesi 7 Şubat Cuma günü için araştırılıyor. Marmara'da etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa'da yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal oldu. İşte İDO, BUDO, Şehir Hatları vapur ve feribot seferlerinde son durum
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İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İDO tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat 2025 Cuma günü aşağıdaki seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi:
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi (07.02.2025, 07:45)
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi (07.02.2025, 11:30)
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 07.02.2025 19:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 07.02.2025 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
İptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için İDO resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
BUDO tarafından yapılan duyuruda, 7 Şubat 2025 Cuma günü aşağıdaki seferlerin iptal edildiği açıklandı:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi (07.02.2025, 07:00)
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi (07.02.2025, 08:00)
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi (07.02.2025, 09:30)
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi (07.02.2025, 09:30)
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi (07.02.2025, 10:00)
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi (07.02.2025, 10:30)
İptal edilen BUDO seferleriyle ilgili detaylı bilgi almak için BUDO resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
7 Şubat 2025 Cuma günü için Şehir Hatları tarafından henüz bir iptal açıklaması yapılmadı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Güncel bilgiler için Şehir Hatları resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.